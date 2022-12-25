Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 декабря 2022 3:28

В Красноярске со «Столбов» спасли мужчину с растяжением

Он получил травму вечером и не мог спуститься сам до ночи
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Служба спасения Красноярского края

Фото: Служба спасения Красноярского края

В Красноярске спасатели накануне вечером выезжали на «Столбы». Там потребовалась помощь 56-летнему мужчине, который получил растяжение голеностопа. Он не мог спуститься сам до наступления ночи, поэтому красноярцу потребовалась эвакуация.

На помощь ему выдвинулись спасатели, дежурившие на выдвижном посту на «Столбах». Они отыскали красноярца, оказали ему помощь и доставили до Свердловской.

– В очередной раз напоминаем, что в настоящее время на лесных тропинках в скальном районе национального парка сохраняется гололедица. Существует опасность получения травмы., – напомнили в Службе спасения.