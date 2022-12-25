В Красноярске со «Столбов» спасли мужчину с растяжением

Фото: Служба спасения Красноярского края

В Красноярске спасатели накануне вечером выезжали на «Столбы». Там потребовалась помощь 56-летнему мужчине, который получил растяжение голеностопа. Он не мог спуститься сам до наступления ночи, поэтому красноярцу потребовалась эвакуация.

На помощь ему выдвинулись спасатели, дежурившие на выдвижном посту на «Столбах». Они отыскали красноярца, оказали ему помощь и доставили до Свердловской.

– В очередной раз напоминаем, что в настоящее время на лесных тропинках в скальном районе национального парка сохраняется гололедица. Существует опасность получения травмы., – напомнили в Службе спасения.