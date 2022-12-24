Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 3:21

В Красноярском крае жителям будут рассылать смс с информацией о соцподдержке

Сообщения будут приходить с номера USZN24
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае запущен новый сервис информирования жителей: теперь информация о соцподдержке будет рассылаться через смс-сообщения. Как рассказали в министерстве соцполитики, смс будут приходить с номера USZN24.

Как отмечает Ирина Пастухова, министр социальной политики края, для начала тестирование нового сервиса пройдет на семьях с детьми, получающими разные выплаты. Было направлено сообщение о том, что с 1 января 2023 года ежемесячные выплаты на первенцев будут выплачиваться Фондом социального и пенсионного страхования России. Результаты показывают, что смс уже получили более 15,5 тысячи жительниц края.

Также пришлют смс тем родителям, у которых заканчивается срок назначения ежемесячного пособия на ребенка. Им напомнят о необходимости продлить выплату и краткую инструкцию, как это можно сделать.