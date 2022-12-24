В Красноярском крае жителям будут рассылать смс с информацией о соцподдержке

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В Красноярском крае запущен новый сервис информирования жителей: теперь информация о соцподдержке будет рассылаться через смс-сообщения. Как рассказали в министерстве соцполитики, смс будут приходить с номера USZN24.

Как отмечает Ирина Пастухова, министр социальной политики края, для начала тестирование нового сервиса пройдет на семьях с детьми, получающими разные выплаты. Было направлено сообщение о том, что с 1 января 2023 года ежемесячные выплаты на первенцев будут выплачиваться Фондом социального и пенсионного страхования России. Результаты показывают, что смс уже получили более 15,5 тысячи жительниц края.

Также пришлют смс тем родителям, у которых заканчивается срок назначения ежемесячного пособия на ребенка. Им напомнят о необходимости продлить выплату и краткую инструкцию, как это можно сделать.