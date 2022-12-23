Красноярская общественница обвинила магазин «М-Видео» в обмане

Фото: Дарья Мосунова

Красноярская общественница Дарья Мосунова рассказала о проблемах с магазином «М-Видео». По ее словам, она заказала у сети холодильник и электроплиту для семей сирот. Мосунова оплатила заказ в полном объеме еще 30 ноября, договорившись на доставку 17 декабря.

По словам общественницы, «М-Видео» не привезли заказ ни 17 декабря, ни в следующие несколько дней. Звонки на горячую линию не принесли никакого результата, а в личном кабинете заказ числился как доставленный. При этом заказ на холодильник вовсе оказался отменен сам по себе.

– Ужасно неудобно перед подопечными. Они то ждут. Продукты на улице морозят. Едят на газовой проходной горелке. В магазин пришлось ехать. Оказывается что мой холодник продали кому то срочно. И других нет. Не позвонили, не предупредили. Сказали, что у них куча фирм выставляются. Они и продали. Как такое возможно?, – возмутилась Мосунова.

Общественнице удалось вернуть деньги за несостоявшийся холодильник, однако купить еще один такой же оказалось сложнее – он резко подорожал на несколько тысяч. Электроплитку же привезли лишь 22 декабря, и дверца духовки у нее оказалась разбитой.

– Я в шоке, конечно. Это мои подопечные семьи. Которым мы помогаем - сироты, мамы с детками инвалидами. И тут такое унижение. Все было оплачено в срок. И в итоге… Ничего нет. «М-Видео» по хамски вела себя и год назад. Но там хоть извинились. Сейчас вообще, пробила днище, – пожаловалась женщина.