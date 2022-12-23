В Красноярском крае ищут трех без вести пропавших мужчин

Фото: СК по Красноярскому краю

Красноярский СК разместил ориентировку на трех без вести пропавших мужчин. Они жили в Березовском районе и подрабатывали на строительстве коттеджей. Двое из них числятся пропавшими без вести с 2015 года, третий также исчез в 2019 году.

Как рассказали в СК, Владимир Гельдт, Александр Серяков и Андрей Калинин долгое время неофициально, без регистрации, проживали в Березовском районе. Они не поддерживали контактов с родственниками и неофициально подрабатывали на стройках коттеджей, а также перебивались заработками в кафе «Амиго» на трассе Красноярск-Железногорск.

Гельдт и Калинин пропали в 2015 году, а Серяков переехал в поселок Озеро Карачи в Новосибирской области. Там он работал на стройке базы отдыха, после чего вернулся в Березовский район и также пропал.

– Всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по тел. 8 (391) 227-06-45. Конфиденциальность гарантируется, – добавили в СК.