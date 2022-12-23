У жителей Красноярского края появилась возможность пользоваться голосовыми вызовами с улучшенными характеристиками

Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка обычных сообщений. Но звонки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber могут быть более качественными за счет гибкого управления ресурсом сети в момент голосовой сессии. Это обеспечит максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

Система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Использование технологии в момент голосовой сессии позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

– Наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно. Новая технология внедряется как раз накануне новогодних праздников когда наши абоненты чаще звонят друг другу, – рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Кстати, по оценке специалистов, голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5% ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber.