В Туве по вине врачей умерла больная раком девочка

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Прокуратура Тувы расследует халатность врачей, из-за которой умерла девочка. Врачи обследовали ребенка с 2016 года и не находили никаких проблем. В мае 2022 года ее вновь привезли в больницу на скорой, и снова отправили домой. Спустя шесть дней девочка скончалась от рака.

– Прокуратурой с участием специалистов выявлены факты некачественного оказания медицинской помощи несовершеннолетней, в том числе неправильной диагностики. Медицинскими работниками не назначены и не проведены необходимые исследования, вследствие чего своевременно не диагностировано онкологическое заболевание, – рассказали правоохранители.

Сейчас в прокуратуре завели уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. По вине каких именно врачей произошла трагедия – не раскрывается, известно лишь, что все произошло в Кызыле.