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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:02

Главную городскую елку в Красноярске зажгут 25 декабря

На нее установят льва как символ города
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Власти Красноярска назвали дату открытия главной городской елки. Она находится на острове Татышев – огни на елке зажгут вечером 25 декабря. Перед открытием на верхушку ели на специальной вышке поднимут символ Красноярска – льва.

– В этом году Красноярск отказался от масштабных гуляний в честь Нового года. Однако было принято решение, что праздник для ребятишек должен обязательно состояться! Поэтому все мероприятия организованы специально для них: Дед Мороз и Снегурочка споют песню с детским хороводом и под всеобщий отсчет со львом зажгут елку, – рассказали в мэрии.

Ранее мы писали, какие традиционные новогодние мероприятия было решено отменить в Красноярске. В городской администрации пояснили, что на этом планируется сэкономить 7 миллионов рублей, которые пойдут на поддержку участников спецоперации.