В Красноярске более 450 владельцев частных домов захотели перейти на экологичное отопление

В Красноярске более 450 владельцев частных домов захотели перейти экологичное отопление Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске более 450 домовладельцев из частного сектора подали заявки на перевод на экологические виды отопления – с августа текущего года. С одной стороны – это снижение нагрузки на экологию. С другой – облегчает жизнь самим гражданам.

Выбрать можно любой вариант: перейти на сжиженный углеводородный газ, подключиться к централизованным сетям теплоснабжения, установить автоматизированный твердотопливный котел или электрический котел. Пожали заявку, затем придут специалисты и оценят, какой из способов будет наиболее оптимальным в том или ином случае. Эту работу проводят газовики, ресурсоснабжающие или территориальные сетевые организации.

По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александра Ананьева, по заявкам жителей закуплены комплекты газового оборудования для 117 домов. В 23 домах система уже установлена. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В этом году на эти цели выделено 39 миллионов рублей.