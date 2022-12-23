В Красноярском крае за пьяную езду у водителя конфисковали автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителя Новоселовского района в пользу государства конфисковали автомобиль. Перед этим его дважды задерживали за управление в состоянии алкогольного опьянения. Сначала в марте этого года оштрафовали за отказ от освидетельствования, лишили водительских прав. На этом бы ему остановиться – вынести урок и никогда не совершать подобного. Но нет.

В сентябре 2022 года сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21099, который медленно двигался по дороге из одного села в другое. Остановили. На сей раз водитель согласился пройти алкотест, который показал наличие алкоголя в крови 1,26 мг/л. Дознаватель завел уголовное дело.

Суд вынес решение: направить 36-летнего нарушителя на 200 часов обязательных работ. Два года ему нельзя будет сесть за руль. Кроме того, была реализована новая норма законодательства - автомобиль по решению суда конфискован в доход государства, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.