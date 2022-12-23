В летном парке «КрасАвиа» появился новый вертолет Ми-8 МТВ-1. Фото: правительство края

В летном парке авиакомпании «КрасАвиа» пополнение: прибыл новый вертолет Ми-8 МТВ-1. Это уже четвертый борт, полученный по программе реновации, одобренной губернатором края. Местом его дислокации станет поселок Тура в Эвенкии. Там он будет перевозить пассажиров, почту, жизненно необходимые грузы.

В правительстве края рассказали, что в маршрутную сеть социальных рейсов из Туры вошли отдаленные эвенкийские поселки Ессей, Чиринда, Учами, Тутончаны, Эконда и другие. На Таймыре такие же вертолеты работают в Хатанге, соединяя поселки Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай, Новорыбную.

Специально по запросу заказчика производитель добавил к конструкции воздушного судна внешние топливные баки – это важно, учитывая те расстояния, которые ему предстоит преодолевать. До конца этого года «КрасАвиа» ожидает еще один вертолет. А до 2027 года – 10 таких вертолетов.