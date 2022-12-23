В Красноярске начнут перерабатывать автомобильные шины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске может появиться завод по переработке отслуживших свой век автомобильных шин. Если не удается решить вопрос с их своевременным сбором и вывозом на утилизацию, значит, нужно придумать, что сделать с ними на месте. По словам главы города Владислава Логинова, он дал задание своим подчиненным проработать вопрос установки завода по переработке автомобильных шин. Пусть проводят анализ, смотрят опыт аналогичных предприятий в других городах.

- Нам предоставили информацию, что завод можно купить за 10 миллионов рублей, он будет эффективно работать. Мы обрадовались… Но давно уже не 10, и в 20 миллионов не вмещается. Сейчас прорабатываем какую-нибудь более-менее недорогую модель, если мы будем этот завод покупать, - рассказал глава Красноярке на встрече с журналистами.

Он считает нецелесообразным тратить бюджетные деньги там, где можно найти более гибкий подход. Но сделать это нужно. Реализуя резиновую крошку, бюджет будет получать на этом деньги.