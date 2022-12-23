Короткая программа Елизаветы Туктамышевой поставлена под Feeling Good

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Туктамышева выйдет на лед чемпионата под номером 12, после всех основных конкуренток и уже будет знать их результат.

Туктамышева заявила четыре тройных прыжка, два из них в каскаде. Все прыжки разные: аксель, флип, лутц и тулуп. Точно такие же в программе у Камилы Валиевой. Плюс дорожки и вращения.

Короткая программа поставлена под Feeling Good, это одна из самых известных песен в репертуаре американской певицы Нины Симон.

Елизавета Туктамышева накануне чемпионата России исполнилось 26 лет, она участвовала в таких соревнованиях уже много раз, в том числе это второй для нее чемпионат в Красноярске.

Сегодня в 19.30 начнется короткая программа у женщин, где Елизавета выйдет на лед примерно в 20.47, она завершает выступление второй группы участниц. Лизу очень любят зрители, и болеют за нее особенно горячо!

А завтра, 24 декабря, мы узнаем, сумеет ли она опередить своих соперниц и попасть в призеры.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

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