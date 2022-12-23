В Красноярском крае жители деревни Щетинкино 13 дней сидят без холодной воды

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае в деревне Щетинкино 10 декабря произошел порыв наружного водопровода. Из-за аварии 160 человек уже почти две недели живут без холодной воды, сообщает прокуратура региона.

Сотрудники администрации Балахтинского района, в чьей собственности находятся сети, за это время порыв не устранили. Происходящим заинтересовалась прокуратура – в администрацию внесено представление для устранения нарушений закона.

Как будет продвигаться работа и когда жители вновь получат холодную воду, продолжает контролировать надзорный орган.