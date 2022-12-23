В Красноярске у перегруженной транспортом улицы Свердловской появиться дублер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске у перегруженной транспортом улицы Свердловской может появиться улица – дублер, которая снизит проблему выезда из города в сторону Дивногорска и, соответственно, въезда обратно. Такой вариант озвучил на встрече с представителями городских СМИ глава города Владислав Логинов:

- Улица Свердловская перегружена, с постоянным автомобильным трафиком. Считаю, что коль нет варианта для расширения, у нее должна быть улица-спутник, улица-дублер – Саянская. Улица Саянская должна быть расширена, реконструирована, чтобы эффективно работать на вывод транспорта в южных коридорах за границы Красноярска. Чтобы все, кто едет на выходные в Дивногорск, Овсянку, на водохранилище могли успешно выехать и также вернуться обратно. Считаю, что к 2028 году эти транспортные вопросы тоже должны быть решены.

Также глава города добавил, что в идеале хотелось бы двухуровневую развязку на Предмостной площади, ведь она разводит потоки на Коммунальный мост, улицы Матросова и Красраб. Кольцо недостаточно помогает. Вопрос этот с повестки дня не снимается, но пока технического решения для этого нет.