Предостережение за фальшивые сардельки получил красноярский производитель мясных продуктов

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Россельхознадзор по Красноярскому краю объявил предостережение местному производителю мясных продуктов. Пробы колбасных изделий специалисты взяли в учреждении здравоохранения города Бородино.

Оказалось, что в составе сарделек есть ингредиенты, о которых производитель не заявил в составе. К ним относится костная и хрящевая ткань, а также камедь. Все это указывает на фальсификат.

Некачественную партию изъяли, а предприятию выдали предостережение о том, что нельзя нарушать требования законодательства Евразийского экономического союза при производстве мясной продукции.