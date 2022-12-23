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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 7:19

«Порчу» вместе с золотым кольцом сняла с прохожей лже-целительница в Красноярске

С предложением погадать на руке к жительнице краевой столице мошенница подошла на улице
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске девушка стала жертвой уличной мошенницы. Под предлогом «снятия порчи» у нее украли золотое кольцо стоимостью 8 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД.

19-летнюю жительницу Красноярска на улице остановила незнакомка – предложила погадать на руке. В ходе беседы девушку убедили в том, что на ней лежит порча, снять которую можно с помощью золотого кольца. Украшение, которое ей дала девушка, «целительница» завернула в бумагу, отвернулась и начала «обряд».

Когда с манипуляциями было закончено, она отдала сверток и сказала идти и не оглядываться. Когда через несколько минут горожанка все же решила развернуть бумагу, кольца там не оказалось.

Гадалку отыскали. Ей оказалась 33-летняя жительница Красноярска. Она находится под подпиской о невыезде и ждет суда.