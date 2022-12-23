Что исполнит Софья Самоделкина в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Самоделкина выйдет на лед чемпионата пятой. Она выступает в первой группе, после Камилы Валиевой, которая выйдет третьей и перед Софьей Акатьевой, она шестая. Самоделкина в короткой программе заявила четыре тройных прыжка, два из них в каскаде. Все прыжки разные: аксель, флип, лутц и ритбергер. Плюс дорожки и вращения.

Короткая программа поставлена под «Can't Help Falling in Love» в исполнении 18-летней российской певицы Дианы Анкудиновой.

Болеть за Софью Самоделкину будем сегодня с 19.30, в это время начнется короткая программа у женщин, где Софья выйдет на лед примерно в 19.57.

Завтра, 24 декабря, порядок выступления в произвольной программе определится теми местами, которое займут спортсмены по итогам короткой программы.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

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Валиева заявила в короткой программе четыре тройных прыжка

Камила Валиева выйдет на лед чемпионата третьей. И первой среди главных фавориток. Поскольку женщины в короткой программе не исполняют квады, придется удивлять тройными прыжками. (Подробности)