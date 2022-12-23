На предновогодних выходных в Красноярске будет до -14 градусов

На выходных в Красноярске будет морозно Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние выходные перед Новым годом в Красноярске будут относительно морозными. Самой холодной станет ночь с пятницы на субботу – температура опустится до -22 градусов, передает Гидрометцентр.

Днем в субботу столбики термометра покажут относительно комфортные -14 градусов. Такая же температура будет и ночью.

В воскресенье немного потеплеет – до -10 градусов.

Ветер на выходных будет слабым, до 3 метров в секунду. Снега не ожидается, однако небо будет затянуто тучами.