На предновогодних выходных в Красноярске будет до -14 градусов

На выходных в Красноярске будет морозно
Фото: Мария ЛЕНЦ
Последние выходные перед Новым годом в Красноярске будут относительно морозными. Самой холодной станет ночь с пятницы на субботу – температура опустится до -22 градусов, передает Гидрометцентр.
Днем в субботу столбики термометра покажут относительно комфортные -14 градусов. Такая же температура будет и ночью.
В воскресенье немного потеплеет – до -10 градусов.
Ветер на выходных будет слабым, до 3 метров в секунду. Снега не ожидается, однако небо будет затянуто тучами.