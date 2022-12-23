Продажу «Красноярскнефтепродукта» перенесли на 2023 год Фото: Мария ЛЕНЦ

Продажу компании «Красноярскнефтепродукт» перенесли на 2023 год. Об этом сообщил накануне, 22 декабря, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Ранее планировалось провести торги в сентябре, но затем прием заявок на участие в аукционе от потенциальных участников продлили до конца текущего года.

В настоящее время компания, которая владеет самой крупной сетью автозаправочных станций в крае (172 автозаправки и 10 нефтебаз), принадлежит Красноярскому краю. На торги выставляются 57,99 % акций, стартовая цена пакета 2,34 миллиардов рублей. По словам Юрия Лапшина, задержка связана с нестабильностью на рынке.

Уже сейчас известно, что к акциям присматриваются крупные нефтяные компании. Если так, то продать их можно с максимальной выгодой для бюджета края.