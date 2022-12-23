В Красноярске задержали подозреваемых в серии гаражных ограблений

Фото: при обыске у подозреваемых нашли оборудование для взлома и часть похищенного имущества Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали подозреваемых в ограблении семи гаражей. Пара жителей краевой столицы за месяц вынесла имущества на 350 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД региона.

Первое заявление поступило от владельца гаража в Ленинском районе в ноябре 2022 года. Мужчина рассказал, что у него украли вещей на 100 тысяч рублей.

К первому заявлению быстро добавилось еще шесть – воры работали в разных районах, однако по способу совершения преступления удалось связать между собой. С помощью подручных средств мужчины скрывали замки и вывозили из гаражей все ценное: инструменты, шины и многое другое.

В результате задержали двоих мужчин, 1969 и 1970 годов рождения, которые раньше неоднократно привлекались к суду. При обыске у них нашлось оборудование для взлома и часть украденного имущества.

Воров поместили под стражу, идет расследование уголовных дел.