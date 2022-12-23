В Красноярске военный городок на Малиновского все же передадут городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска и края ведут переговоры с Министерством обороны РФ по поводу территории бывшего военного городка на улицах Малиновского и Армейской. Об этом накануне на встрече с представителями СМИ рассказал глава города Владислав Логинов:

- Переговоры по этому поводу идут еще с 2017 года. В то время, когда они начались, я был на заседании комитета Государственной думы по обороне в качестве главы Советского района. На этом комитете я представил сопроводительное письмо от главы города, тогда им был Эдхам Акбулатов, и мы задали вопрос по поводу этих земельных участков. Их там, если я не ошибаюсь, 116.

По словам главы муниципалитета, имущество Министерства обороны отчуждается очень непросто по определенным признакам. На это есть ряд причин. Однако пусть нескоро, небыстро, но переговоры идут и наверняка завершатся положительно. Владислав Логинов отметил положительное участие в этом и депутата Госдумы от Красноярского края Юрия Швыткина.