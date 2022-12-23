В красноярских приютах для животных за счет субсидий построили 36 новых вольеров

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске впервые выделили субсидии для помощи зоозащитникам. Гранты из городского бюджета получили две частные организации, сообщает администрация города.

В приюте «Бездомный пес» деньги пошли на строительство 11 новых уличных вольеров. Часть из них уже заселили. Второй грант в размере около 350 тысяч рублей другой приют тоже использовал для монтажа 25 загонов на 70 животных.

Всего заявки на получение гранта подали 5 зоозащитных организаций. По условиям, потратить деньги можно было на закуп ветеринарного оборудования, машин для перевозки животных, ремонт вольеров, операционных или помещения самого приюта.

При этом оплата 20% от стоимости работ оставалась на приюте.

В 2023 году в бюджете вновь предусмотрели средства на помощь частным зоозащитным организациям, причем сумму, по сравнению с этим годом, увеличили втрое.