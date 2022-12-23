На пешеходном переходе в Красноярске автобус сбил человека

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

В Красноярске на перекрестке Матросова и Семафорной утром 23 декабря произошло ДТП. Под колеса автобуса попал пешеход. Видео аварии опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск».

Судя по кадрам, водитель маршрутного транспорта не заметил пешехода, который двигался по «зебре». Автобус даже не притормаживает перед переходом, наезжает на человека и после этого тормозит.

Между тем в комментариях под видео мнения разделились. Кто-то обвиняет в невнимательности пешехода - мол, даже на "зеленый" надо идти с осторожностью, предварительно убедившись. что никто не собирается тебя задавить, другие убеждены, что не прав в этой ситуации лишь водитель, который ехал на "красный".

В ГИБДД сообщили, что пешеход с травмами доставлен в больницу, на водителя заведено административное дело.