Спасатели составили список самых опасных дорог Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты регионального управления МЧС проанализировали погодные условия, учли прогнозы на предстоящие дни и составили список дорог, где ожидается неблагоприятная обстановка. Этакая предупреждающая сводка для автомобилистов. Наибольшая вероятность попасть в неприятности в связи с гололедицей, складывается в одиннадцати районах края. В список вошли 22 опасных участка федеральных трасс.

Р-255 «Сибирь»:

- участки с 626 по 644 км, с 654 по 680 км в Ачинском районе;

- с 584 по 602 км в Боготольском районе;

- с 734 по 812 км в Емельяновском районе;

- на 683 км, с 691 по 695 км, на 706 км, с 712 по 714 км, с 722 по 734 км в Козульском районе;

-с 871 по 897 км в Манском районе;

- с 1100по 1117 км, с 1117 по 1176 км в Нижнеингашском районе;

- с 902 по 947 км в Уярском районе.

Р-257 «Енисей»:

- с 128 по 129 км, с 144 по 158 км, с 166 по 167 км, с 170 по 173 км – в Балахтинском районе;

- с 227 по 239 км в Новоселовском районе;

- с 425 по 431 км в Минусинском районе;

- с 604 по 625 км, с 625 по 689 км, с 693 по 701 км в Ермаковском районе.

Это, повторяем, федеральные трассы. Но по факту опасность представляют все дороги южных районов края.