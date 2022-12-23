Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банка «ФК Открытие»

Как указано в договоре, покупная цена за акции составляет 340 миллиардов рублей. Акции оплачиваются денежными средствами в размере 233.126.864.828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106.873.135.171 рубль 85 копеек.

Стороны договорились, что право собственности на акции банка «ФК Открытие» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года, если последний исполнит свои обязательства по оплате в полном объёме.

Требуемые для сделки решения приняты Советом директоров Банка России и Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки. Стратегия развития группы ВТБ с учетом приобретения новых активов будет предполагать дальнейшее усиление позиций на российском рынке. При этом, для клиентов ПАО Банк «ФК Открытие» в ближайшее время ничего не изменится, так как ключевые продукты и сервисы сохранятся. Дальнейшее развитие продуктового ряда будет продолжено с опорой на технологические, продуктовые и финансовые возможности банковской группы ВТБ.