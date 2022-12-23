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НовостиОбщество23 декабря 2022 4:32

Красноярский краевой суд запретил «Сисиму» добывать золото в Манском и Саянском районах

Это та самая компания, допустившая гибель 20 рабочих
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский краевой суд запретил «Сисиму» добывать золото в Манском и Саянском районах

Красноярский краевой суд запретил «Сисиму» добывать золото в Манском и Саянском районах

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский краевой суд запретил золотодобывающей компании «Сисим» добычу полезных ископаемых на территории Манского и Саянского районов. На этом настояла краевая природоохранная прокуратура, подавшая иск. Основанием стала проверка, которую ведомство провело в акватории рек Кан и Тукша совместно со специалистами министерства экологии края, Енисейского ТУ Росрыболовства, ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

- В ходе авиаобследования выявлено, что причина загрязнения водного объекта - сброс загрязненных стоков в реке Тукша из отстойника, расположенного на участке ООО «Сисим» на территории Саянского района Красноярского края. Вопреки требованиям закона, деятельность по добыче россыпного золота организацией осуществляется в отсутствие согласования Енисейского территориального управления Росрыболовства. Это негативно влияет на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов, в результате чего нарушаются права Российской Федерации, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в прокуратуре.

Напомним, что в октябре 2019 года на прииске, расположенном на реке Сейбе в Курагинском районе, произошел прорыв технических дамб, в результате чего погибли 20 человек.