Красноярский краевой суд запретил «Сисиму» добывать золото в Манском и Саянском районах Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский краевой суд запретил золотодобывающей компании «Сисим» добычу полезных ископаемых на территории Манского и Саянского районов. На этом настояла краевая природоохранная прокуратура, подавшая иск. Основанием стала проверка, которую ведомство провело в акватории рек Кан и Тукша совместно со специалистами министерства экологии края, Енисейского ТУ Росрыболовства, ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

- В ходе авиаобследования выявлено, что причина загрязнения водного объекта - сброс загрязненных стоков в реке Тукша из отстойника, расположенного на участке ООО «Сисим» на территории Саянского района Красноярского края. Вопреки требованиям закона, деятельность по добыче россыпного золота организацией осуществляется в отсутствие согласования Енисейского территориального управления Росрыболовства. Это негативно влияет на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов, в результате чего нарушаются права Российской Федерации, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в прокуратуре.

Напомним, что в октябре 2019 года на прииске, расположенном на реке Сейбе в Курагинском районе, произошел прорыв технических дамб, в результате чего погибли 20 человек.