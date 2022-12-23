На Красноярском водохранилище в заливе Шумиха мужчина провалился под лед. Фото: КГКУ "Спасатель"

В заливе Шумиха на Красноярском водохранилище мужчина провалился под лед. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в региональной службе спасения. Там рассказали, что 57-летний местный житель пешком пересекал залив. Видимо, считал, что лед крепкий и выдержит его. Но оказался в воде. Трагедия могла случиться в любой момент. Но, видимо, под счастливой звездой родился – его вовремя заметили, вызвали спасателей.

А дальше – дело техники. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке «Хивус» выехали на место и вытащили мужчину из полыньи. Привезли к себе, укутали в одеяло, напоили горячим чаем – тут и бригада скорой помощи подоспела.

Эта история завершилась благополучно. Однако накануне случилась трагедия – напомним, что в Балахтинском районе под лед ушла машина. Мужчина, который находился за рулем, успел выбраться, а его супруга ушла на дно, сегодня, 23 декабря, ее поиски продолжатся.