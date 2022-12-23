Жительница Норильска похитила у общества инвалидов 1,7 миллионов рублей. Фото: прокуратура

В Норильске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 1,7 миллиона рублей у местного общества инвалидов. Обвиняемой по нему проходит бывший председатель организации – 39-летняя местная жительница.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, все происходило в период с 25 марта по 25 июля 2022 текущего года. То есть всего за четыре месяца – такой размах деятельности. Гражданка имела доступ к расчетному счету организации, с которого переводила деньги на собственный счет. А чтобы прикрыть это, в платежках указывала, что на них приобретались разные хозяйственные и канцелярские товары, ремонтировалась ортехника, а также проводились различные мероприятия.

Однако при этом обвиняемая допустила, что организация задолжала заработную плату за апрель 2022 года перед временно трудоустроенными гражданами по муниципальной программе. В ходе проверки и была обнаружена недостача. Гражданка признала свою вину и в ходе следствия возместила 1,2 миллиона рублей.