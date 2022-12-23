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НовостиОбщество23 декабря 2022 2:49

В Красноярске проект «В центре Мира» могут перенести на набережную

По мнению главы города там комфортнее
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске проект «В центре Мира» могут перенести на набережную

В Красноярске проект «В центре Мира» могут перенести на набережную

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ставший популярным среди красноярцев и гостей города проект «В центре Мира» может в следующем году переехать. Об этом с большой долей уверенности сообщил на минувшей предновогодней встрече с представителями СМИ глава Красноярска Владислав Логинов. Новое предполагаемое место для субботнее-воскресного променада – это левобережная набережная. Здесь отдыхающим будет комфортно.

В чем же причина? Нет, это не желание властей, а необходимость. Дело в том, что в период строительства метрополитена будет закрыта улица Карла Маркса, потоки транспорта переведут на проспект Мира и другие улицы. Следовательно, перекрывать сам проспект на выходные не будет никакой возможности. Но и отказаться от проекта – тоже нет оснований. Поэтому и рассматривается такое решение о замене места.