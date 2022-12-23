В Дивногорске 56 человек переедут из аварийного жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Дивногорска рапортуют: 22 семьи – это 56 человек – получили ключи от новых квартир и теперь могут переехать из аварийного жилья. Это стало возможным в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Глава города Сергей Егоров рассказал, что от подрядчика получены отличные квартиры. В новенькой кирпичной пятиэтажке, которая была сдана недавно, выделены квартиры в одну, две и три комнаты. Как говорится – заезжай и живи, потому что отделка уже чистовая, там установлены противопожарные системы, счетчики на горячую и холодную воду, а балконы уже застеклены.

Разумеется, новоселы довольны – такой подарок им на Новый год. На этом работа не завершена, есть в Дивногорске еще немало старых ветхих домов, жильцов которых необходимо переселить.

В целом, как сообщает министерство строительства Красноярского края, задача до 1 сентября 2025 год стоит такая: расселить в регионе из 1024 аварийных домов более 18 тысяч человек, по площади это больше 300 тысяч квадратных метров. Поскольку программа выполняется с опережением, завершить задуманное планируется уже в 2024 году.