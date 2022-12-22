В Дивногорске чиновникам и депутатам вынесли предупреждения за недостоверные декларации о доходах

Фото: прокуратура Красноярского края

В Дивногорске ряд чиновников и депутатов получил предупреждения за неполные сведения в декларациях о доходах. Как рассказали в краевой прокуратуре, в общей сложности к дисциплинарной ответственности привлекли 16 человек.

К примеру, два депутата скрыли свои доли в уставном капитале коммерческих организаций. Первый замглавы города не отразила сведения о больничном супруга. Еще одна чиновница занизила доход своего супруга-адвоката.

Отличился и местный полицейский – он заработал 100 тысяч рублей на ставках, и также об этом не отчитался. В целях профилактики, с провинившимися дополнительно провели семинарское занятие.