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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:50

В Дивногорске чиновникам и депутатам вынесли предупреждения за недостоверные декларации о доходах

Кто-то забыл указать доход со стороны, а кто-то скрыл доли в предприятиях
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Дивногорске ряд чиновников и депутатов получил предупреждения за неполные сведения в декларациях о доходах. Как рассказали в краевой прокуратуре, в общей сложности к дисциплинарной ответственности привлекли 16 человек.

К примеру, два депутата скрыли свои доли в уставном капитале коммерческих организаций. Первый замглавы города не отразила сведения о больничном супруга. Еще одна чиновница занизила доход своего супруга-адвоката.

Отличился и местный полицейский – он заработал 100 тысяч рублей на ставках, и также об этом не отчитался. В целях профилактики, с провинившимися дополнительно провели семинарское занятие.