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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 10:28

В Красноярске арестовали 52-летнего мужчину, жестоко избивавшего 13-летнюю дочь из-за плохих оценок

Заведено уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи СК арестовали 52-летнего мужчину, жестоко избивавшего и оскорбляющего свою 13-летнюю дочь из-за плохих оценок в школе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заведено уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Об издевательствах над ребенком узнали случайно – девочка, не выдержав побоев, ушла из дома. Она получила тройку в школе, испугалась, что её вновь изобьют, и решила сбежать.

Девочку изъяли из семьи, поместили в специальное учреждение еще до того, как её отца арестовали. Сейчас решается вопрос о ее возвращении к матери.

Пока неизвестно, почему мама не прекратила издевательство над собственным ребенком, не сообщила об этом в полицию. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.