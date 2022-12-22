В Красноярском крае пьяный мужчина угрожал водителю междугороднего автобуса пистолетом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарове, Красноярский край, 21 декабря пьяный мужчина угрожал водителю междугороднего автобуса пневматическим пистолетом. Как сообщили в полиции, к счастью, стрельбы не было.

Оказалось, что двое жителей Назарово, 19 и 35 лет, хорошенько выпив, решили отправиться в поездку. Но на автостанции у них произошел конфликт с водителем. 35-летний мужчина в ходе ссоры достал пневматику и направил её на водителя. Прибывший наряд полиции быстренько утихомирил скандалистов.

Несмотря на то, что убивать или причинять вреда умысла у «путешественника» не было, уголовное дело было заведено по статье о хулиганстве. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.