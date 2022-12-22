Подростки из Красноярска выиграли международный конкурс красоты в Таиланде

Фото: vk.com/academy_beauty_contest

14-летние модели из Красноярска выиграли международный конкурс красоты, который прошел в Таиланде. Эмиль Гараев стал победителем, Алиса Рожкова получила титул 2-ой вице-мисс, рассказали в академии международных конкурсов красоты.

За победу в KIDS STAR INTERNATIONAL 2022 боролись 50 представителей со всего мира. Проходил конкурс на протяжении 10 дней. Подростки за это время приняли участие в разных этапах мероприятия: принимали участие в фотосессиях, обменивались опытом и готовились к финальному шоу.

На нем юные модели продефилировали в национальных нарядах, вечерних платьях и деловых костюмах, показали творческие номера.

Приглашение выступить на международном конкурсе Эмиль и Алина получили после победы в проекте «Мисс и Мистер Красноярский край».