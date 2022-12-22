Богучанский «Медцентр помощи и спасения» отмечает вторую годовщину со дня открытия

Центр, построенный по инициативе промышленника и мецената Олега Дерипаска, открылся в Богучанах 22 декабря 2020, в самый пик пандемии COVID-19.Благодаря современному оснащению и самоотверженному труду медперсонала были спасены десятки тяжелых пациентов.

С годовщиной медиков поздравил генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Андрей Картавцев:

«Искренне благодарю за каждого спасенного вами пациента! Желаю вам сил и терпения в дальнейшей работе, профессиональной удачи в вашем нелегком благородном труде».

Всего за два года в Богучанском медцентре прошли лечение более 2000 пациентов из разных уголков Богучанского и соседнего Кежемского районов. Некоторые поступали в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией, со 100-процентным поражением легких. Самому возрастному пациенту, проходившему лечение в медцентре, было 93 года.

Справиться с огромной нагрузкой, по словам медиков, им помогла помощь и постоянная поддержка РУСАЛа. Например, в 2021 медцентру закупили дополнительную кислородную станцию, полностью обеспечившую все потребности больных.

«За два года работы медцентра мы приобрели бесценный опыт. Хочу от имени нашего коллектива выразить благодарность компании РУСАЛ и Богучанскому алюминиевому заводу за постоянную заботу и внимание. За то, что даже в непростые времена наши суровые будни разбавлены такими приятными радостными моментами, как сегодня. Спасибо за праздничное настроение!», –поблагодарила главный врач Богучанской РБ Марина Безруких.

После спада заболеваемости коронавирусом медцентр работает как инфекционное отделение районной больницы, где оказывают квалифицированную помощь пациентам со всего Богучанского района. Сейчас в отделении находится 16 человек, из них пятеро детей.