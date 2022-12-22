В двух села Красноярского края запустили стабильную мобильную сеть

Телеком-объект в Рождественском построил МегаФон. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае в селах Рождественское и Интикуль запущена стабильная мобильная сеть. Новыми интернет-скоростями жителей обеспечил МегаФон. Строительство телеком-объектов реализовано в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

В общей сложности в двух поселениях живут около тысячи человек. Они смогут пользоваться современными технологиями голосовой связи и интернетом 4G на средней скорости 30-40 Мбит/с.

Рождественское в Казачинском районе – одно из старейших сел края, основанное в 1626 году на монастырских землях неподалеку от реки Черной. Именно здесь зародилось хлебопашество Приенисейского района, и до сих пор одним из основных видов деятельности для местного населения остается животноводство и земледелие. В селе Интикуль Новоселовского района тоже активно развиваются фермерские хозяйства, специализирующиеся на производстве зерновых культур. Кроме того, здесь работает ЗАО «Интикульское», одно из ведущих в Сибири по выращиванию коров герефордской породы.

Теперь все эти предприятия получили возможность более эффективно выстраивать рабочие процессы с помощью современных телеком-технологий. Также как местные муниципальные учреждения: сельские клубы, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Их сотрудникам больше не придется тратить время на поездки в райцентр, чтобы передать отчетные документы, кроме того, они смогут применять в своей работе новые инструменты и форматы, например, мультимедийные уроки и дистанционные консультации.

Ну а сельские жители теперь смогут воспользоваться любыми цифровыми сервисами: мобильный банкинг, покупки на маркетплейсах, электронные госуслуги и множество вариантов досуга и отдыха – от электронных книг до онлайн-кинотеатров. Местные школьники получили дополнительные возможности для обучения: чтобы подготовиться к экзамену, принять участие в конкурсах, изучить дополнительные материалы для домашнего задания, им достаточно просто разблокировать смартфон.

Также сельчане смогут при необходимости оперативно связаться со службами экстренного реагирования. Более комфортными станут и разговоры с близкими. Помимо стандартных вызовов в сети 2G им доступны и «цифровые» звонки с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Они отличаются не только кристально чистым звуком и мгновенным соединением – абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

– Декабрь – «горячий» месяц для связистов: мы активно реализуем собственные программы по модернизации сети в Красноярском крае, и, конечно же, максимально оперативно завершаем строительство всех базовых станций, запланированных в этом году в рамках совместной программы с министерством цифрового развития края, – говорит Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае. – Наши инженеры работают в усиленном режиме, чтобы как можно больше жителей края могли в Новый год услышать и увидеть своих близких, даже если их разделяют тысячи километров.