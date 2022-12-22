Фото: КрасЖД

В Красноярске запустили новогоднюю электричку «Сказочный экспресс». Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, прокатиться на ней можно до Дивногорска и Зыково, ну и в обратном направлении.

Курсирует украшенный электропоезд как в предпраздничные дни, также и во время новогодних каникул.

По будним дням:

Красноярск – Зыково - отправление в 05:10;

Зыково – Красноярск - отправление в 06:19;

Красноярск – Красноярск-Северный - отправление в 07:25;

Красноярск-Северный – Красноярск - отправление в 08:29;

Красноярск – Дивногорск - отправление в 11:34;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 12:46;

Красноярск – Дивногорск - отправление в 14:12;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 16:20;

Красноярск – Красноярск-Северный - отправление в 17:31;

Красноярск-Северный – Красноярск - отправление в 18:18;

Красноярск – Дивногорск - отправление в19:13 ;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 20:30.

По выходным:

Красноярск – Дивногорск - отправление в 04:28;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 05:59;

Красноярск – Дивногорск - отправление в 11:34;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 12:46;

Красноярск – Дивногорск - отправление в 14:12;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 16:20;

Красноярск – Дивногорск - отправление в 18:00;

Дивногорск – Красноярск - отправление в 19:11.