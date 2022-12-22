Фото: КрасЖД
В Красноярске запустили новогоднюю электричку «Сказочный экспресс». Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, прокатиться на ней можно до Дивногорска и Зыково, ну и в обратном направлении.
Курсирует украшенный электропоезд как в предпраздничные дни, также и во время новогодних каникул.
По будним дням:
Красноярск – Зыково - отправление в 05:10;
Зыково – Красноярск - отправление в 06:19;
Красноярск – Красноярск-Северный - отправление в 07:25;
Красноярск-Северный – Красноярск - отправление в 08:29;
Красноярск – Дивногорск - отправление в 11:34;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 12:46;
Красноярск – Дивногорск - отправление в 14:12;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 16:20;
Красноярск – Красноярск-Северный - отправление в 17:31;
Красноярск-Северный – Красноярск - отправление в 18:18;
Красноярск – Дивногорск - отправление в19:13 ;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 20:30.
По выходным:
Красноярск – Дивногорск - отправление в 04:28;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 05:59;
Красноярск – Дивногорск - отправление в 11:34;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 12:46;
Красноярск – Дивногорск - отправление в 14:12;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 16:20;
Красноярск – Дивногорск - отправление в 18:00;
Дивногорск – Красноярск - отправление в 19:11.