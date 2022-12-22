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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 6:06

Впервые в Красноярском крае завели уголовное дело за выезд на «встречку»

Водителя уже задерживали за такое же нарушение
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе полиция впервые в Красноярском крае завела уголовное дело на водителя за повторный выезд на встречную полосу. Об этом сообщает ГУ МВД.

Мужчину 1955 года рождения сотрудники ДПС остановили на 4 километре автомобильной дороги Красноярск – Минино. Водитель выехал на полосу встречного движения, причем не в первый раз. В 2020 году его уже лишали прав на год за подобное нарушение.

Оказалось, что водительское удостоверение мужчина так и не сдал. Теперь его ждет судебное разбирательство. Он может лишиться свободы на 2 года.

Машину отдали на хранение супруге, а сам мужчина находится под подпиской о невыезде.