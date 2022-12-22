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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:49

Новым ректором Красноярского педуниверситета стала Мария Холина

До этого она была исполняющей обязанности ректора
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Красноярский педагогический университет им. Виктора Астафьева

Фото: Красноярский педагогический университет им. Виктора Астафьева

В Красноярском педагогическом университете им. Виктора Астафьева состоялись выборы нового ректора. Им стала Мария Холина, которая занимала должность исполняющей обязанности ректора.

- Я благодарна коллегам за то доверие, которое они мне оказали. В ближайшие пять лет университет ждет работа по развитию образовательной системы и подготовке профильных кадров, - рассказала новая глава университета.

Тайное голосование прошло на конференции работников и учащихся университета. Из 97 делегатов свои голоса за Марию Холину отдали 79.

Вторым кандидатом на должность была Елена Галкина.