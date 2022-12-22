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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:08

Врачи из шахтерских городов Красноярского края приняли участие в семинаре с коллегами из Москвы

Мероприятие прошло при поддержке СУЭК
Полина КУЗНЕЦОВА
СУЭК поддерживает врачей из шахтерских городов края. Фото предоставлено компанией

СУЭК поддерживает врачей из шахтерских городов края. Фото предоставлено компанией

Врачи из нескольких городов Красноярского края приняли участие в трехдневном семинаре «Современные подходы к решению актуальных задач медицинского обслуживания населения территорий присутствия СУЭК». Медики обсудили интересующие их вопросы в формате онлайн. Врачи лучших столичных клиник рассказали коллегам об актуальных подходах к диагностике и лечению таких заболеваний, как ожирение у подростков, артериальная гипертония, сахарный диабет, хронические тазовые боли. Отдельный блок был посвящен психотерапии, поскольку эмоциональный фон может выступать серьезным фактором обострения хронических болезней.

– Регистрируясь на конференцию, мы предлагали темы, в которых хотели бы расширить свои знания, – пояснила Элина Раньшикова, врач-терапевт филиала медико-санитарной части «Угольщик» в Бородино. – Не во всех семинарах удалось поучаствовать, но я освежила знания по многим важным темам. Мы с радостью пользуемся теми возможностями, которые предоставляет компания, развиваемся профессионально, чтобы быть в курсе современных методов лечения, повышать его эффективность для наших пациентов.

Отметим, что онлайн-формат в последние годы стал популярным и наиболее доступным вариантом для региональных врачей расширить свои компетенции и повысить квалификацию. В начале декабря обучение у специалистов из Москвы проходили педиатры шахтерских городов. Еще раньше, в феврале, в Сочи был организован семинар для победителей межрегионального конкурса «Земский доктор», который компания проводила в конце 2021 года.

– Мы очень ценим помощь в повышении квалификации врачей из регионов присутствия. Врачи Назаровской районной больницы с удовольствием принимают участие в семинарах от столичных специалистов, потому что новые знания очень необходимы нам в ежедневной работе с пациентами, – рассказала Оксана Лашина, заместитель главного врача по мобилизационной работе ГО и ЧС Назаровской РБ.

Компания постоянно содействует развитию сферы здравоохранения в шахтерских регионах: инициирует семинары для врачей, приобретает оборудование, средства индивидуальной защиты, медикаменты. А в 2021 году была отмечена ежегодной премией «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «ESG-Проект года».