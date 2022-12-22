Врачи из шахтерских городов Красноярского края приняли участие в семинаре с коллегами из Москвы

СУЭК поддерживает врачей из шахтерских городов края. Фото предоставлено компанией

Врачи из нескольких городов Красноярского края приняли участие в трехдневном семинаре «Современные подходы к решению актуальных задач медицинского обслуживания населения территорий присутствия СУЭК». Медики обсудили интересующие их вопросы в формате онлайн. Врачи лучших столичных клиник рассказали коллегам об актуальных подходах к диагностике и лечению таких заболеваний, как ожирение у подростков, артериальная гипертония, сахарный диабет, хронические тазовые боли. Отдельный блок был посвящен психотерапии, поскольку эмоциональный фон может выступать серьезным фактором обострения хронических болезней.

– Регистрируясь на конференцию, мы предлагали темы, в которых хотели бы расширить свои знания, – пояснила Элина Раньшикова, врач-терапевт филиала медико-санитарной части «Угольщик» в Бородино. – Не во всех семинарах удалось поучаствовать, но я освежила знания по многим важным темам. Мы с радостью пользуемся теми возможностями, которые предоставляет компания, развиваемся профессионально, чтобы быть в курсе современных методов лечения, повышать его эффективность для наших пациентов.

Отметим, что онлайн-формат в последние годы стал популярным и наиболее доступным вариантом для региональных врачей расширить свои компетенции и повысить квалификацию. В начале декабря обучение у специалистов из Москвы проходили педиатры шахтерских городов. Еще раньше, в феврале, в Сочи был организован семинар для победителей межрегионального конкурса «Земский доктор», который компания проводила в конце 2021 года.

– Мы очень ценим помощь в повышении квалификации врачей из регионов присутствия. Врачи Назаровской районной больницы с удовольствием принимают участие в семинарах от столичных специалистов, потому что новые знания очень необходимы нам в ежедневной работе с пациентами, – рассказала Оксана Лашина, заместитель главного врача по мобилизационной работе ГО и ЧС Назаровской РБ.

Компания постоянно содействует развитию сферы здравоохранения в шахтерских регионах: инициирует семинары для врачей, приобретает оборудование, средства индивидуальной защиты, медикаменты. А в 2021 году была отмечена ежегодной премией «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «ESG-Проект года».