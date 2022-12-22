На красноярский Солнечный в 2023 году потратят более миллиарда рублей. Фото: t.me/krsk_loginov

В 2023 году на красноярский Солнечный потратят 1,2 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов.

Так, в планах на следующий год: продолжение строительства школы в 3-м микрорайоне, возведение двух дорог, ремонт проездов и дворов, а так же благоустройство – в частности создание проекта «Сквер Уютный».

Планы на 2023 год Владислав Логинов обсудил с активистами Солнечного. Они попросили установить большую остановку в районе дома 60 лет Образования СССР, 14. Кроме того, предусмотреть возможность резервирования земли под формирование сквера между домами 25-31 по Светлова.

По итогам встречи Логинов поручил районной администрации и УДИБу собрать и отработать все обсуждаемые вопросы.