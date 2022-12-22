Под Красноярском суд рассмотрит первое в крае уголовное дело о повторном выезде на встречку

Жителю Красноярского края грозит колония за повторный выезд на встречную полосу Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины, который выехал на встречную полосу второй раз. Об этом сообщает МВД по краю.

Еще в сентябре 2022 года на трассе Красноярск – Минино сотрудники ДПС зафиксировали, как водитель «Мазды» выехал на встречку. Полицейские выяснили, что мужчина два года назад уже был наказан за такое же нарушение. Его лишили водительских прав на год, но он решение суда не исполнил – не сдал удостоверение.

В итоге на сибиряка завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Ему грозит до 2 лет колонии.

Лихача оставили под подпиской о невыезде. Материалы дела уже направлены в Емельяновский райсуд.