Жители Красноярского края стали меньше пользоваться фоторедакторами с искусственным интеллектом

Интерес россиян, в том числе и жителей Красноярского края, к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным. Вышедшее в начале 2022 года приложение с нейросетью Lensa, позволяющее обрабатывать загруженные в смартфон фотографии, потеряло свою популярность. В конце ноября трафик приложения вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями, а уже в декабре показатели начали снижаться. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав трафик абонентов в ресурсах, создающих контент при помощи искусственного интеллекта.

Рост трафика в приложении начался с 21 ноября после появления новой версии фоторедактора. Его пользователи генерировали с помощью искусственного интеллекта портреты в самых разных техниках – от карандашных набросков до изображений в стиле футуризм. Пользователи соцсетей активно меняли свои фото на созданные искусственным интеллектом. С каждым днем трафик в приложении увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз. Однако, массовое увлечение фоторедакторами оказалось временным. С 1 декабря интернет-трафик в сервисе начал снижаться – в среднем на 20% в день. Тем не менее, трафик и количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения – часть аудитории продолжает пользоваться сервисом.

Отметим, что тренд повлек за собой рост и в других сервисах по созданию графического контента. Так, трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor в ноябре оказался рекордным с начала года, увеличившись на 80-90% по сравнению со среднемесячными показателями января-октября.