В аэропорту Красноярска открыли первую заправку для электрокаров

Фото: Эн+

В красноярском аэропорту открылась первая в городе заправка электрокаров. Станция принадлежит компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. ЭЗС открыли на парковке аэропорта ко Дню энергетика.

Это первая станция Эн+, которую установили за пределами Иркутской области. Всего сеть сейчас насчитывает 19 точек – параллельно с красноярской станцией установили еще две вдоль федеральной трассы «Вилюй» в Тулуне и Братске.

Одна такая станция, по подсчетам компании, способна обслужить 60 электромобилей в день. Сейчас покрытие сети ЭЗС позволяет владельцам среднебюджетных электрокаров без проблем проехать более 700 километров от юга Байкала на север Иркутской области.