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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:30

В аэропорту Красноярска открыли первую заправку для электрокаров

Сеть подобных станций уже существует в соседней Иркутской области
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Эн+

Фото: Эн+

В красноярском аэропорту открылась первая в городе заправка электрокаров. Станция принадлежит компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. ЭЗС открыли на парковке аэропорта ко Дню энергетика.

Это первая станция Эн+, которую установили за пределами Иркутской области. Всего сеть сейчас насчитывает 19 точек – параллельно с красноярской станцией установили еще две вдоль федеральной трассы «Вилюй» в Тулуне и Братске.

Одна такая станция, по подсчетам компании, способна обслужить 60 электромобилей в день. Сейчас покрытие сети ЭЗС позволяет владельцам среднебюджетных электрокаров без проблем проехать более 700 километров от юга Байкала на север Иркутской области.