В Железногорске завели уголовное дело по факту отравления детей в лицее Фото: Мария ЛЕНЦ

21 декабря в Железногорске завели уголовное дело после отравления 30 учеников лицея №103 и школы №100. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В ведомстве передают, что в период с 13 по 20 декабря в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 30 детей – 24 ученика лицея и 6 учеников школы №100 (временно обучались в лицее). Все дети перед отравлением ели в столовой.

Выяснилось, что питание в лицее организовано в рамках договора между учреждением и коммерческой компанией. Сейчас работа пищеблока в учреждении остановлена, а дети отправлены на дистант. К счастью, никто из учеников не госпитализирован, все лечатся дома.

Следователи же после проверки завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемые устанавливаются.