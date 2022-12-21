Объявлены победители Х конкурса социальных проектов в сфере детства

Награждение победителей. Фото предоставлено компанией

Названы победители Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Мероприятие проводится с 2012 года, его организатором выступает фонд «Навстречу переменам» при поддержке компании Tele2.

– Выпускники наших программ за все 10 лет работы фонда говорят о том, как важна была для них поддержка на этапе становления их организации – и финансовая, и нефинансовая, – говорит Татьяна Бурмистрова, соучредитель, председатель Совета фонда «Навстречу переменам». – Это возможность получить признание, научиться измерять, доказывать социальное воздействие и благодаря бизнес-экспертизе наших партнеров выстраивать процессы так, чтобы со временем обрести устойчивость. За эти годы мы сформировали настоящее сообщество социальных предпринимателей.

В этом году на конкурс поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. После прохождения трехмесячного бизнес-курса в «Преинкубаторе» и онлайн-питчинга перед экспертами фонда до очной защиты в финале дошли лидеры 10 проектов, которые боролись за гранты в трех номинациях: «Масштабный проект» (для городов с населением от 100 000 человек); «Локальный проект» (для городов с населением менее 100 000 человек в отдельных регионах России); «Лучший цифровой проект для детей» (специальная номинация, учрежденная компанией Tele2 в честь 10-летия конкурса).

Семеро предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в России. Двое из них – в номинации «Лучший цифровой проект для детей».

Так, например, гранты от Tele2 получат Людмила Арчвадзе из Москвы на моделирование и производство адаптивной одежды для особенных детей, Мария Петрикова из Екатеринбурга за авторскую методику стоматологической помощи детям с ОВЗ без применения общего наркоза, Марины Артемовой из Туапсе на развитие программы обучения с индивидуальным образовательным маршрутом для детей с аутизмом.

– Наша социальная роль в широком смысле – создавать новые возможности для людей и обеспечивать системные позитивные изменения в обществе, – считает Андрей Патока, генеральный директор Tele2. – В сотрудничестве с фондом «Навстречу переменам» мы поддерживаем самых активных жителей регионов: они пробуют, рискуют и меняют к лучшему жизнь сотен тысяч детей. Надеемся, что в следующем году в проектах фонда примут участие еще больше смелых предпринимателей, а мы с радостью их поддержим.