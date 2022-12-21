В Зеленой Роще в Красноярске 22 декабря отключат холодную воду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на трех улицах в микрорайоне Зеленая Роща 22 декабря почти на весь день отключат холодную воду. Об этом сообщает СГК.

Холодной воды в микрорайоне не будет с 09:30 до 22:00 часов. Здесь будут подключать новый водовод в коллекторе на участке пр. Металлургов – ул. Устиновича.

Энергетики советуют запастись холодной водой красноярцам, проживающим в домах по адресам:

- пр. Металлургов, 29а, 33, 33а/1, 33а, 35, 37, 39, 39а, 39а/1, 39а/2, 39б, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а;

- ул. Николаева, 11б, 11в;

- ул. Устиновича, 7, 7а, 9, 9а, 24а, 28, 30, 34, 34а, 36, 38, 28а, 38а, 38б.

Однако будет организован подвоз питьевой воды с 13:30 до 18:00 часов. Уточнить местонахождение водовозок жители микрорайона могут по телефону: 211-39-63.