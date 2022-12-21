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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:16

В Красноярске ожидается похолодание и ветер до 25 метров в секунду

Уже в ближайшие дни
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске ожидается похолодание и ветер до 25 метров в секунду

В Красноярске ожидается похолодание и ветер до 25 метров в секунду

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 22 и 23 декабря ожидается сильный порывистый ветер. Об этом сообщает МЧС по краю.

Погодны изменения затронут центр и юг края, в том числе и Красноярск. Так, 22 декабря возможен ветер с порывами до 20 метров в секунду, а 23-го декабря – до 25 м/с.

Сейчас Красноярск переживает аномальное потепление, температура повышается до 0 градусов. Но уже в пятницу резко похолодает – до -10 градусов.

МЧС по Красноярскому краю предупреждает, что на фоне изменения погоды на дорогах возникает риск возникновения гололеда. В горных районах края – опасность схода лавин.