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НовостиОбщество21 декабря 2022 8:46

По Красноярску начала ездить новогодняя «Газель»

Грузовичок с кузовом, полным подарков
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
По Красноярску начала ездить новогодняя «Газель». Фото: мэрия Красноярска

По Красноярску начала ездить новогодняя «Газель». Фото: мэрия Красноярска

С 21 декабря в Красноярске можно заметить новогоднюю «Газель». Об этом сообщает городская администрация.

Нарядный грузовичок в огромной новогодней шапке на кабине и груженный подарочными коробками в кузове будет ездить по Красноярску до Нового года.

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Помимо подарков праздничная «Газель» возит с собой большую елку и еще более крупного игрушечного медведя. Нарядная машина – это сюрприз красноярцам от САТП.

В мэрии сообщают, что буквально на днях на городские дороги выйдут и необычные снегоуборочные автомобили. Какими они будут – не сообщается.

Добавим, что уже несколько дней подряд в Красноярске работают новогодняя иллюминация и праздничная подсветка.