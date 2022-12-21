По Красноярску начала ездить новогодняя «Газель». Фото: мэрия Красноярска

С 21 декабря в Красноярске можно заметить новогоднюю «Газель». Об этом сообщает городская администрация.

Нарядный грузовичок в огромной новогодней шапке на кабине и груженный подарочными коробками в кузове будет ездить по Красноярску до Нового года.

Фото: мэрия Красноярска

Помимо подарков праздничная «Газель» возит с собой большую елку и еще более крупного игрушечного медведя. Нарядная машина – это сюрприз красноярцам от САТП.

В мэрии сообщают, что буквально на днях на городские дороги выйдут и необычные снегоуборочные автомобили. Какими они будут – не сообщается.

Добавим, что уже несколько дней подряд в Красноярске работают новогодняя иллюминация и праздничная подсветка.