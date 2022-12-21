Красноярский аэропорт впервые за 42 года работы преодолел отметку в 3 миллиона пассажиров

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Аэропорт Красноярск"

Международный аэропорт Красноярска сегодня, 21 декабря, преодолел отметку в 3 миллиона пассажиров. Рейс с юбилейным путешественником встретили в торжественной обстановке, отметили в телеграм-канале аэропорта.

- У нас сегодня знаковое событие. Впервые за всю историю аэропорта, за все его 42 года работы, мы преодолели отметку в три миллиона пассажиров. Она знаковая не только для города, но и для всего Красноярского края. Мы поздравляем и эту милую леди, и всех, кто когда-либо был нашим гостем, - отметил генеральный директор Андрей Метцлер.

Из аэропорта Красноярска выполняются рейсы по 73 направлениям. В этом году отсюда впервые вылетел самолет в Шри-Ланку.